Mit dieser Aktion hat Jason Momoa (41) sicherlich noch einige Fans dazugewonnen! Schon durch seine Rolle in Baywatch in den frühen 2000ern ließ der gebürtige Hawaiianer zahlreiche Herzen höherschlagen – kein Wunder bei diesem Muskelbody und dem frechen Grinsen! Beides hat er sich bis heute beibehalten und beeindruckte auch in der Erfolgsserie Game of Thrones und der Comicbuchverfilmung "Aquaman" die Zuschauer. Doch so eine Show haben seine Fans noch nie bekommen: Hier lässt Jason sich halb nackt mit Wasser abspritzen!

Dieser Anblick dürfte bei seinen rund 15 Millionen Instagram-Abonnenten für Schnappatmung gesorgt haben! Auf seinem Profil veröffentlichte der Hottie jetzt eine Bilderreihe, die ihn bei einer sexy Wassershow zeigt: Mit bloßem Oberkörper und lediglich in eine weiße Hose gekleidet, die schnell durchsichtig werden sollte, nimmt Jason eine ausgiebige Dusche unter einem Gartenschlauch – und das mitten in der Wüste! Das Male-Model weiß eindeutig, wie man eine heiße Darbietung abliefert.

Doch hier handelte es sich tatsächlich nicht um ein geplantes Fotoshooting – sondern lediglich um eine dringend benötigte Dusche, nachdem Jason in einem offenen Buggy durch die Wüste gedüst und komplett mit Sand bedeckt war. Aber was steckt hinter der Aktion? "Schwer zu erklären, aber ich hatte einen tollen Tag", schrieb der 41-Jährige lediglich. Vermutlich steht er gerade für ein neues, noch geheimes Projekt vor der Kamera.

Anzeige

Instagram / prideofgypsies Jason Momoa, "Game of Thrones"-Star

Anzeige

MARK RALSTON/AFP via Getty Images "Aquaman"-Star Jason Momoa

Anzeige

Instagram / prideofgypsies Jason Momoa, Schauspieler



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de