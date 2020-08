Rita Ora (29) heizt ihren Followern ordentlich ein! Auf den roten Teppichen dieser Welt putzt sich die Sängerin immer besonders schön heraus und präsentiert sich vor den Augen der Öffentlichkeit in ganz edlen Roben. Jetzt war dem Popstar wohl aber danach, auch mal sein komplett ungeschminktes Ich zu präsentieren. Und damit nicht genug: Rita trug nicht nur im Gesicht den Nude Look, sondern zeigte auch ihren Oberkörper völlig hüllenlos!

"Es folgt jetzt eine Sonnenbad-Fotoreihe", kündigte die Musikerin auf Instagram die vier pikanten Schnappschüsse von ihr an. Auf den Fotos entspannt die knackig gebräunte Beauty bei strahlendem Sonnenschein und blickt verführerisch in die Kameralinse. Machte sich die 29-Jährige etwa Sorgen um Bräunungsstreifen? Offenbar: Denn sie posierte für die Aufnahmen ganz frech oben ohne und verdeckte ihre Brüste geschickt mit ihren Händen.

"Wer langweilt sich auch immer beim Sonnen?", fragte die "I will never let you down"-Interpretin ihre Community. Diese Frage ignorierten die Fans der Schönheit aber gekonnt, da sie nur Augen für ihre halb nackte Rita hatten. "Du bist einfach umwerfend", schwärmte ein User von der Britin kosovarischer Herkunft. Mit "Oh là là" brachte ein anderer Kommentator die Begeisterung für seinen Star zum Ausdruck.

Instagram / ritaora Rita Ora im Sommer 2020

Instagram / ritaora Rita Ora im Sommer 2020

Getty Images Rita Ora im Jahr 2018



