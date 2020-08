Jessica Paszka (30) verrät Promiflash ein kleines Geheimnis! In den vergangenen Jahren machte die ehemalige Bachelorette keinen Hehl daraus, dass ihr ihr Körper wichtig ist. Für die perfekten Maße quält sich die Essenerin regelmäßig im Gym. Doch mittlerweile ändert Jessi ihre Einstellung zu Sport und Ernährung ein wenig. Sie möchte sich in Zukunft nicht mehr so viel Druck machen und gesteht sogar: "Ich schwanke immer zwischen zwei Kleidergrößen."

