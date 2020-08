Endlich ist Gerda Lewis (27) zurück auf Social Media! Die ehemalige Bachelorette hat sich im Juli nach ihrem Urlaubsdrama mit ihren ehemaligen BFFs Larissa (27), Doreen (25), Kristina und Nina von Instagram zurückgezogen. Jetzt zeigt sie sich erstmals wieder in ihrer Story und spricht offen über ihre Erkenntnisse der vergangenen Wochen: "Wenn man nicht aufpasst, ist man sehr schnell sehr tief da drin und ich bin mir zu tausend Prozent sicher, dass ich viel zu tief in diesem Instagram-Game drin war und mein Umfeld gar nicht mehr so richtig wahrgenommen habe." Die 27-Jährige gibt zu, den Bezug zur Realität verloren zu haben...

