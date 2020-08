Oh là là, hier lässt aber jemand ganz schön tief blicken! Keine Frage, Victoria Swarovski (26) ist längst für ihr sicheres Händchen in Sachen Modestil bekannt. Als Moderatorin von Let's Dance verzauberte sie Woche für Woche das Publikum mit ihren super-schicken Kleidern. Aber auch privat weiß die Juwelen-Erbin, wie sie ihre Reize am geschicktesten in Szene setzt. Nun verblüffte Vicky ihre Community mit einem XXL-Dekolleté im Sommerkleid!

Mit ihrem neuesten Instagram-Posting heizte die 26-Jährige ihren Fans wohl ganz schön ein. Darauf zeigt sie sich in einem langen, weißen Blumenkleid, einem Sonnenhut und einer coolen dunklen Sonnenbrille im sonnigen Marbella. Der absolute Hingucker auf diesem Schnappschuss: Ihr ungewohnt üppiger Ausschnitt, der besten Blick auf ihr pralles Dekolleté zulässt!

Immer mal wieder serviert Victoria ihren Followern solche sexy Einblicke. Ende Juni präsentierte sie sich im knappen Badeanzug auf einem Boot auf dem Wörthersee. Dazu hielt sie ihre wohlgeformte Kehrseite in die Kamera und zog damit wohl alle Blicke auf ihren Knackpo!

TVNOW / Stefan Gregorowius / RTL Victoria Swarovski und Daniel Hartwich

Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski am Wörthersee im Juni 2020

Getty Images Victoria Swarovski in Baden-Baden bei der Tribute to Bambi im November 2019



