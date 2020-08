Sie feiern ganz romantisch ihr erstes Ehejubiläum! Heidi Klum (47) und Tom Kaulitz (30) hatten sich am 3. August 2019 während einer ausgelassenen Feier auf einer Jacht vor der italienischen Insel Capri das Jawort gegeben. Am Montag hatten die beiden ihren allerersten Hochzeitstag – und ließen es dabei richtig krachen: Unter freiem Himmel und mit einem riesigen Lagerfeuer und Marshmallows genossen die beiden den speziellen Tag. "Tom, ich verliebe mich jeden Tag neu in dich. Heute zelebriere ich mit dir unsere Liebe", widmete Heidi ihrem Gatten auf Instagram ein paar zuckersüße Zeilen.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de