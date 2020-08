Ganz neue Töne bei Schwiegertochter gesucht! Während viele seiner Vorgänger nur wenig Erfahrung mit Frauen vorweisen konnten, ist Dennis in dieser Hinsicht offenbar kein unbeschriebenes Blatt. Der Wuppertaler will aktuell im Rahmen der Kuppelshow die Eine finden und scheint sich mit Kandidatin Charleen ein Happy End vorstellen zu können. Eines möchte Dennis jedoch im Vorfeld schon mal geklärt haben: Er wollte von seinen Bewerberinnen wissen, wie wichtig ihnen Sex ist.

Mit so viel Direktheit hatten Charleen und Romina wohl nicht gerechnet, antworteten aber nach kurzer Denkpause. "Ich bin jetzt nicht so die Person, die da immer drüber redet. Ich bin da eher zurückhaltend. Ich mag auch gerne küssen und kuscheln", gab Charleen diesbezüglich preis und beteuerte, sie überlasse in der Sache das Zepter gerne dem Mann. Mitstreiterin Romina tickt etwas anders: "Ich bin schon gerne dominant. Ich bin total dominant. [...] Ich habe auch nichts gegen Spielzeuge", gab die Kinderpflegerin mit italienischen Wurzeln offen zu.

Auch Dennis packte aus und stellte klar: "Sex ist schon wichtig in einer Beziehung. Ich bin ein Mensch, der gerne mit seiner Partnerin Sex hat." Ein Ort, an dem er gerne mal mit seiner Herzdame ein Schäferstündchen einlegen würde? "Ich würde gerne mal in einer Sauna. Oder im Aufzug", verriet der 34-Jährige – und inspirierte damit Romina ebenfalls zum Geständnis von bisher unerfüllten Wünschen: "Ich hätte gerne mal in einer Umkleidekabine. Aber das würde bei mir nicht gehen, weil ich einfach zu laut bin."

Schwiegertochter gesucht, RTL Dennis und seine Mutter Carmen, "Schwiegertochter gesucht" 2020

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Dennis mit seinen Bewerberinnen Romina, Nadja und Charleen

TVNOW Dennis und seine Mutter Carmen, "Schwiegertochter gesucht" 2020



