Ist Danni Büchner (42) wieder bereit für einen neuen Mann an ihrer Seite? 2018 verlor die Goodbye Deutschland-Bekanntheit ihren Ehegatten Jens an den Lungenkrebs. Seitdem ist die einstige Dschungelcamp-Teilnehmerin ohne Mann unterwegs. Doch daran könnte sich bald etwas ändern: Danni verriet nun, dass sie wieder auf Partnersuche ist – bislang allerdings ohne Erfolg. Ein zunächst vielversprechender Flirt mit einem Spanier endete schon bald. "Man hat so hin- und hergeschrieben, bevor man sich getroffen hat. Und dann kam die Bonusfrage: 'Bist du nicht die Danni aus dem Dschungel?' Dann war die Nummer wieder gelöscht", erzählte die 42-Jährige im RTL-Interview.

