Nicolas Puschmann (29) hat einen Nachfolger – Alexander Schäfer wird in der zweiten Staffel von Prince Charming die Krawatten verteilen. "Ich freue mich unnormal auf den Moment, in dem es endlich losgeht. Ich bin supergespannt darauf, wer da in der Villa auf mich wartet, wie wir uns begegnen, was wir in dieser sicher superintensiven Zeit miteinander erleben", verriet der Marketing-Manager im RTL-Interview. Er freue sich auf actionreiche und emotionale Dates. Doch ist der Bartträger überhaupt Single oder verheimlicht er etwa eine Beziehung?

