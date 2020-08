Jamie Spears (68) bricht sein Schweigen! Seit Wochen sorgt Britney Spears (38) für wilde Spekulationen. Der Grund: Ihre Fans befürchten, ihr Vater halte sie gegen ihren Willen fest. Mit der kürzlich ins Leben gerufenen #FreeBritney-Bewegung wollen sie deshalb gegen die seit 2008 bestehende Vormundschaft vorgehen. Im Page Six-Interview findet Jamie für diese Bewegung jetzt klare Worte: "All diese Verschwörungstheoretiker wissen gar nichts. Die Welt hat keine Ahnung." Es sei Sache der Familie und des kalifornischen Gerichts, zu entscheiden, was das Beste für seine Tochter sei.

