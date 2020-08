Sandy Fähse (35) bringt sie auf die Palme! Yana (23) und Tayisiya Morderger (23) sind noch recht frisch im Reality-Business. Nachdem die beiden zuvor lediglich bei Shopping Queen und Bauer sucht Frau zu sehen waren, versuchen sie nun ihr Glück beim Kampf der Realitystars. Während das Duo bereits mit Johannes Haller (32) aneinandergeraten war, muss es in der aktuellen Folge wieder starke Nerven beweisen: Sandy provoziert die Blondinen ordentlich am Frühstückstisch!

Johannes, Sandy, Taya und Yana verspeisten gerade gemütlich ihr Müsli, als Sandy nachhakte, ob die Schwestern sauer auf ihn seien. Die beiden ließen daraufhin fallen, es nerve sie, dass Sandy sie ständig nur "Zwillinge" nennen würde. "Wir sind Zwillinge, aber wir haben Namen!", setzten sich die beiden zur Wehr. Sandy blieb allerdings bei seiner Meinung und stichelte weiter. Als Yana und Tayisiya dann behaupteten, der Schauspieler sei kein Gentleman, eskalierte der Streit komplett: "Zu euch beiden bestimmt nicht. Das habt ihr gar nicht verdient", ätzte der Berlin – Tag & Nacht-Star unter anderem. "Du bist psychisch krank, weißt du das? Du bist so ein... wirklich! Du hast nichts verdient. Du bist das Allerletzte", brachte das Duo mit zittriger Stimme heraus.

Während Sandy sich anschließend vom Acker machte, flossen bei den Profitennisspielerinnen dicke Tränen. "So ein Arsch", schluchzte Yana. Georgina Fleur (30), die die Situation im Hintergrund beobachtet hatte, eilte zu der 23-Jährigen und schloss sie in die Arme: "Komm, Süße, komm her! Nein weinen... Das müsst ihr so weiter machen, lasst euch nichts gefallen, ok?", sprach sie Yana Mut zu. Yana und Tayisiyas Fazit nach dem Beef? "Ich glaube, seine Eier sind einfach abgetrocknet", gaben sie im Interview zu verstehen.

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": seit 22. Juli immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

Instagram / yanusik_97_ Tayisiya und Yana Morderger, "Shopping Queen"-Bekanntheiten

RTL II Sandy Fähse, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer

Instagram / yanusik_97_ Yana und Tayisiya Morderger im August 2018

