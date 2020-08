Große Gesichts-Enthüllung von Gabi DeMartino (25)! Die US-amerikanische YouTuberin unterzog sich jüngst einem Ponytail-Lift. Mit vier zugehörigen Operationen ließ sie ihren Kopf ordentlich verändern. In einem neuen YouTube-Video präsentiert sie jetzt das Ergebnis und berichtet dabei den Fans, wie sie es selbst findet: "Das ist das Debüt meines Gesichtes auf diesem Kanal. Mein neues Gesicht – oder wie auch immer man es nennen will. Ich liebe es so sehr!"

