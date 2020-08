Brian Austin Green (47) teilt gegen Megan Fox (34) aus. Die Ex des Schauspielers ist kurz nach ihrem Ehe-Aus wieder in festen Händen. Megan ist mit dem Rapper Machine Gun Kelly (30) zusammen und postete jetzt das erste Mal ein Pärchen-Selfie der frisch Verliebten. "Schmerzlich schöner Junge... Mein Herz gehört dir", schrieb sie zu der Schwarz-Weiß-Aufnahme. Das nahm der Desperate Housewives-Star zum Anlass, sich über seine Verflossene lustig zu machen. Er teilte via Instagram eine Bilderreihe seiner vier Söhne – drei davon stammen aus der Beziehung mit der Schauspielerin. Auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches, doch die Bildunterschrift lässt seine Fans schmunzeln. "Schmerzlich schöne Jungs... Mein Herz gehört euch", kommentierte er die Diashow und zieht ohne Zweifel über Megans vorherige Liebeserklärung an MGK her.

