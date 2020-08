Fiona Erdmann (31) und ihr Freund Mohammad sind Eltern geworden! Das verkündete das Paar am vergangenen Donnerstag stolz via Instagram. Die Influencerin und ihr Partner haben einen Sohn bekommen – doch der kam ganze vier Wochen zu früh zur Welt. Wie Fiona im Interview mit rtl.de berichtete, waren sie gerade noch im Urlaub, als die Fruchtblase geplatzt war. Am 3. August habe ihr kleiner Racker dann um 19 Uhr endlich in Dubai das Licht der Welt erblickt.

