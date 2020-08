Promi Big Brother geht in eine neue Runde – doch was erwartet die Fans? Drei Wochen lang werden sich die VIPs in den TV-Knast begeben und rund um die Uhr von Kameras überwacht sein. Sex vor der Linse scheint für viele der WG-Bewohner allerdings ein absolutes Tabu zu sein. Vor allem bei Love Island-Star Mischa Mayer kommen bei dem Gedanken alte Erinnerungen auf. "Ich würde sagen, ein Tabu ist Sex vor der Kamera. Das ist bei 'Love Island' schon in die Hose gegangen und darauf würde ich auch bei 'Promi Big Brother' verzichten", verrät er Promiflash.

