Aline Bachmann (26) erfüllt sich endlich den Traum vom perfekten Body! In den vergangenen Monaten hat die einstige 196-Kilo-Frau ordentlich abgespeckt. Mittlerweile bringt die Ex-DSDS-Kandidatin nur noch 85 Kilo auf die Waage. Zurück bleiben allerdings riesige Hautlappen, die der Sängerin den Alltag erschweren – die will sie jetzt aber mithilfe einer Operation loswerden. "Das ist eine Fettschürze, die hängt und auch einiges an Kilos hat", beschwerte sie sich im RTL-Interview. Der Eingriff soll schon im August stattfinden.

