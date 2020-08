Wow, was für eine Verwandlung von Dragqueen Katy Bähm (26)! Am vergangenen Freitagabend ging Promi Big Brother in die nächste Runde. Unter den Bewohner, die frisch in den TV-Container eingezogen sind, ist auch die einstige Queen of Drags-Kandidatin. Bereits zu Beginn hat die Berlinerin es geschafft, ihre Mitstreiter sprachlos zu machen. Denn die Entertainerin hat sich ganz ohne Make-up, Perücke und bunte Garderobe präsentiert!

Mit ihrem ganz natürlichen Look – der aus einem simplen schwarzen Top und Jogginghose besteht – ist Katy, die mit bürgerlichem Namen Burak Bildik heißt, ihren Märchenwald-Mitbewohnern entgegengetreten. "Wow, crazy", kommt es nur aus Adela Smajics Mund, die ihre Kinnlade vor lauter Staunen gar nicht mehr hochbekommt. Emmy Russ kann ihrer Promi-BB-Teilnehmerin nur zustimmen und fügt noch hinzu: "Krass, du siehst ja sogar noch als Junge hot aus."

Burak selbst fühlt sich geschmeichelt und gibt mit einem schelmischen Grinsen preis: "Du müsstest mich mal mit Bart sehen! Ich würde mich schon bumsen, wenn ich könnte." Daraufhin muss die Beauty & The Nerd-Teilnehmerin lachen und scherzt: "Ja, das sage ich auch immer."

Instagram / katybaehm Katy Bähm, Dragqueen

Sat.1 Emmy Russ und Adela Smajic bei "Promi Big Brother" 2020

Sat.1 Katy Bähm bei "Promi Big Brother" 2020

