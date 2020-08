Schock im Hause Lombardi! Am vergangenen Donnerstag veröffentlichte Sarah Lombardi (27) eine Geschichte in ihrer Instagram-Story, bei der sicherlich so mancher Fan nach Luft geschnappt hat. Sohnemann Alessio (5) erzählt darin nämlich: "Ich hab hier ‘ne Wunde am Kopf und am Anfang hat es wie so ein Vulkan geblutet." Wie die Musikerin später aufklärte, habe der Fünfjährige zu wild getobt und sich dabei den Kopf angestoßen – zur Sicherheit rief sie sogar einen Krankenwagen...

