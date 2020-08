"Ich feiere das richtig, ich bin so stolz!”: So euphorisch äußert sich Daniela Katzenberger (33) jetzt im Netz, doch was ist der Grund? Die TV-Bekanntheit zelebriert die Teilnahme ihrer Halbschwester Jennifer Frankhauser (27) an Promi Big Brother. Mit einer regelrechten Welle der Begeisterung unterstützt die 33-Jährige die Influencerin und schwärmt in den höchsten Tönen von ihr "Sie hat, glaube ich, auch richtig gute Chancen zu gewinnen, weil sie einfach so eine Kampf-Wurst ist", schätzt die Katze in ihrer Instagram-Story Jennys Potenzial ein.

