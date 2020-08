Diese Kennenlerngeschichte ist einfach herrlich normal! Dieter Bohlen (66) und Carina Walz feiern diese Woche ihr Liebes-Jubiläum: Ganze 14 Jahre ist es jetzt schon her, dass der Poptitan und seine schöne Partnerin zum ersten Mal aufeinandergetroffen sind! In einem zauberhaften Instagram-Clip lassen sie ihr Kennenlernen jetzt noch einmal für ihre Fans Revue passieren: Tatsächlich war es in einem Club auf Mallorca!

