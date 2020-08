Im März verkündete Carmen Kroll alias Carmushka glücklich: Sie und ihr Mann Niclas Julien erwarten ihr erstes Kind – ein Mädchen! Zum Glück ist die Schwangerschaft für Carmen bald vorbei. Denn bei aller Vorfreude – die vergangenen Monate konnte die Influencerin nur schwer genießen: "Größtenteils muss ich schon zugeben, dass ich mich nicht wohlfühle als Schwangere in meinem Körper und ich einfach froh bin, wenn die Maus auf die Welt kommt und wir sie in den Armen halten können und ich meinen Körper wieder für mich haben werde. Wenn ich wieder durchatmen kann, kontrollierter wieder auf Toilette gehen kann und nicht stundenlang mit Verstopfungen auf der Toilette sitze, Hitzewallungen – all so Sachen, die man hier eigentlich gar nicht erzählt oder nicht zeigt", erklärte sie in ihrer Instagram-Story

