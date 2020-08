Schon seit Wochen liegen die Fans Pietro Lombardi (28) in den Ohren. Sie wünschen sich nämlich, dass der Sänger auch 2021 bei DSDS die mehr oder weniger talentierten Kandidaten unter die Lupe nimmt. In jedem Q&A musste er seine Community aber vertrösten. Er selbst wusste zu dem Zeitpunkt nicht, ob er seinen Jury-Job behalten wird. Nun haben Pie und seine Supporter aber Gewissheit. Er ist raus. "Ich hätte es mir gewünscht, wirklich, denn für mich war DSDS kein Job, sondern ich lebe DSDS, ich fühle DSDS und natürlich habe ich ein kleines trauriges Auge, aber ich bin leider nicht in der nächsten Staffel von DSDS in der Jury", erklärt der 28-Jährige in einem Video auf Instagram. Auch Oana Nechitis (32) Vertrag wird nicht verlängert – doch wer rückt nun für die DSDS-Lieblinge nach?

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de