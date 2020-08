Bald hat das Warten für die GZSZ-Fans ein Ende, denn: In wenigen Tagen ist Senta Sofia Delliponti (30) endlich wieder als Tanja Seefeld in der Serie zu sehen. Sie kündigte schon im Frühjahr an, dass sie nach sieben Jahren in den Kolle-Kiez zurückkehrt. Die Zuschauer freuen sich riesig über ihr Comeback – genau wie über das vieler ihrer Kollegen. Promiflash fasst einmal zusammen, welche Darsteller es in den vergangenen Jahren noch zurück ans GZSZ-Set zog.

