Marina Balmasheva führt eine ganz besondere Beziehung mit ihrem 15 Jahre jüngeren Ehemann Vladimir Shavyrin – dabei ist der Altersunterschied aber wohl das am wenigsten Ungewöhnliche. Der 20-Jährige war nämlich bis vor Kurzem der Stiefsohn der russischen Influencerin! Jetzt sind die beiden seit rund zwei Monaten verheiratet und erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Kurz davor ließ sich die werdende Mutter von ihrem bisherigen Gatten Alexey scheiden – dem Vater von Vladimir. Im Netz machten sie ihre ungewöhnliche Liebe Anfang des Jahres publik. Zuvor war die Affäre aber innerhalb der Familie unangenehm aufgeflogen: Marinas Ex-Mann hörte sie und seinen Sohn beim Sex, wie er sich in der TV-Show Pryamoy Efir erinnerte: "Mir wurde klar, dass Marina mich mit meinem eigenen Sohn betrügt." Er wirft ihr nun vor, Vladimir bewusst verführt zu haben, immerhin hatte er noch nie eine Freundin. Sie streitet die Anschuldigungen vehement ab und schreibt zu ihrem Liebesglück auf Instagram: "Man kann nie wissen, wie das Leben so spielt. Oder wann du den Mann deines Lebens kennenlernst, der dich zum Strahlen bringt."

