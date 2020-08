Ashley James kann das in ihrem Bäuchlein heranwachsende Wunder offenbar selbst kaum fassen! Vor wenigen Wochen überraschte die ehemalige Kandidatin der UK-Version von Promi Big Brother ihre Fans mit dieser Neuigkeit: Sie und Partner Tom Andrews erwarten ihr erstes Kind. In einem Interview enthüllte das Paar jetzt auch das Geschlecht des Ungeborenen – die beiden erwarten einen Jungen. Dabei ist Ashley noch immer total erstaunt, dass ein Mensch mit allem drum und dran in ihr heranwächst!

Mittlerweile ist Ashley bereits in der 19. Woche ihrer Schwangerschaft angekommen. Via Instagram teilte die Reality-TV-Bekanntheit jetzt offen ihre Gedanken. Von der Tatsache, männlichen Nachwuchs zu erwarten, ist die Blondine noch immer komplett erstaunt: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass in mir ein Penis wächst!" Doch diese aufregende Zeit möchte die Influencerin in vollen Zügen genießen: "Ich liebe meinen Körper momentan mehr als je zuvor", schwärmte sie.

Dabei musste Ashley aufgrund der anderen Umstände ihre Lebensweise etwas verändern. "Ich habe immer so viel Alkohol getrunken, sodass es ganz gut ist, mal eine Pause zu machen", erklärte die Beauty. Die werdende Mutter kann es jedenfalls kaum erwarten, ihren Sprössling endlich in den Armen zu halten. "Dieser kleine Junge wird so geliebt werden", ist sich Ashley sicher.

