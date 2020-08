Aktuell wagt Jennifer Frankhauser (27) das TV-Abenteuer Promi Big Brother und schlägt sich dabei ziemlich gut. Während die Halbschwester von Daniela Katzenberger (33) die Zuschauer begeistert, teilt eine Promi-Dame diese Euphorie offenbar nicht. Ginger Costello war am Wochenende zu Gast in der Late-Night-Show der Sendung und schoss plötzlich gegen die 27-Jährige. Sie findet: Jenny lasse sich viel zu schnell auf Beziehungen ein und verliebe sich ständig Hals über Kopf. Und dann ließ die Frau von Rotlichtkönig Bert Wollersheim (69) einen Satz fallen, bei dem das Publikum wohl zweimal hinhören musste: "Weil die Matratze von Deutschland zu sein, ist jetzt auch nicht so toll." Jenny selbst bekommt im TV-Container natürlich nichts von dieser Stichelei mit – dafür aber ihre Mutter Iris Klein (53)...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de