Was für eine überraschende Fotopremiere! Anfang des Jahres verkündeten Cameron Diaz (47) und Ehemann Benji Madden (41) zuckersüße Neuigkeiten: Die beiden sind Eltern einer Tochter geworden. Schon damals betonte das Paar allerdings, dass es von Töchterchen Raddix keinerlei Bilder oder Beiträge im Netz geben wird. Doch nun erleben Fans eine wahre Flut an überraschenden Bildern: Cameron wurde zum ersten Mal zusammen mit Raddix im Arm von Paparazzi erwischt. Ganz entspannt verbrachte die Schauspielerin vor wenigen Tagen mit ihrem Mann und Freundin Leslie Mann (48) einen Tag am Meer.

