Melissa Dahm (24) lüftet bei Kampf der Realitystars überraschend ein Geheimnis: Den besten Kuss ihres Lebens hatte sie mit Pietro Lombardi (28)! Bei einer Runde Wahrheit oder Pflicht soll der Love Island-Bekanntheit angeblich dieser Satz in der kommenden Folge rausrutschen, wie der "Phänomenal"-Interpret in einer Instagram-Story berichtet. Dabei dachten ihre Fans doch bis jetzt, dass sie sich bei ihren Dates mit dem DSDS-Star nur unterhalten hatte! Nach ihrer Zeit bei der Datingshow hatte sich Melissa mit Pietro ein paarmal getroffen. Nach einer anfänglichen Euphorie wurde aber doch kein Paar aus ihnen. "Ich bin viel am Arbeiten, und die freie Zeit, die ich einfach habe, möchte ich mit meinem Sohn nutzen", hatte Pie damals in einer Story den Korb begründet.

