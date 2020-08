Erst ein langsames Tänzchen, dann ein inniger Kuss: Justin (26) und Hailey Bieber (23) gewähren ihren Fans jetzt einen intimen Einblick in ihr Leben als Ehepaar. Denn auch wenn die zwei häufig Pärchenfotos im Netz teilen – so heiß wie in dem neuen Clip in der Instagram-Story des Sängers geht es nur selten zu. Da liegt die Frage wohl nahe, ob die beiden langsam aber sicher auch mit der Familienplanung beginnen. Aber die Laufstegschönheit muss hoffnungsfrohe Fans enttäuschen, denn ein Baby ist noch nicht unterwegs: "Wir sind immer noch frisch verheiratet. Ich meine, wir feiern erst unseren zweiten Hochzeitstag im September. Wir haben unsere Zeit zusammen genossen und lernen und noch besser kennen", verriet sie beim PaleyFest LA, wie Entertainment Tonight berichtet.

