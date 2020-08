Für Maren Wolf (28) geht es langsam so richtig rund! Die Influencerin hat mittlerweile ihre 38. Schwangerschaftswoche überschritten – der Sohn, den sie mit Ehemann Tobias Wolf erwartet, kann demnach jeden Augenblick zur Welt kommen. Höchste Zeit also für ein allerletztes Schwanger-Update auf YouTube, in dem die 28-Jährige unter anderem preisgibt: "Ihr wisst es vielleicht ja, ich bin an den Brüsten gerissen schon vor Wochen und jetzt leider auch ein bisschen am Bauch."

