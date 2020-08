Ist Emmy Russ (21) wirklich so oder spielt sie bei Promi Big Brother nur eine Rolle, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen? Seit vergangenem Freitag sitzt die Beauty & The Nerd-Bekanntheit im TV-Knast und machte dort sofort mit wilden Sextalks und süß-dümmlichen Aussagen von sich reden. Genau dieses Verhalten verwundert ihren Ex-Show-Kollegen Chris Grey. Er drehte dieses Jahr knapp 21 Tage lang zusammen mit der 21-Jährigen – und lernte sie von einer völlig anderen Seite kennen, wie er Promiflash berichtet: "Wir haben wochenlang Terror bei ‘Beauty & The Nerd’ erleben dürfen. Emmy hat es dieses Mal aber mit viel stärkeren Charakteren zu tun, mit Leuten, die Erfahrung haben in der Öffentlichkeit und auch mit Reality-Formaten. Deswegen hatte sie gar keine andere Chance als in die Opferrolle zu schlüpfen."

