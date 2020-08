1987 kam Dirty Dancing in die Kinos – und machte seine Hauptdarsteller Patrick Swayze (✝57) alias Johnny Castle sowie Jennifer Grey (60) als Baby zu Superstars. Der Klassiker ist zwar bereits über 30 Jahre alt, trotzdem ist er beliebt wie eh und je. Und nun dürfen sich Fans des Streifens freuen: Ein Sequel des Films ist in Planung – das bestätigte nun Jon Feltheimer, Geschäftsführer von "Lions Gate"-Entertainment, gegenüber Deadline: "Es wird genau die Art von romantischem, nostalgischem Film sein, auf den die Fans gewartet haben, und die 'Dirty Dancing' zum meistverkauften Titel in der Geschichte des Unternehmens gemacht hat." Aber was wurde eigentlich aus den Stars des Films? Nicht alle legten später eine große Karriere hin...

