Cäcilia Zimmer wagt einen Neuanfang! Vor wenigen Monaten entschloss sich die Freiburgerin, die WG mit ihrer ehemaligen Germany's next Topmodel-Mitstreiterin Sarah Almoril (22) aufzulösen und stattdessen zurück in ihre Heimat zu ziehen. Doch auch da hielt es das Model nicht lange: Cäcilia wohnt von nun an in London, will dort weiter an ihrer Karriere arbeiten und weg vom typischen Influencer-Dasein kommen.

