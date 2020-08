Sebastian Preuss (30) verriet seinen Followern gerade erst, dass er wieder eine Frau an seiner Seite hat. Zwar hält er die Identität seiner Liebsten noch geheim, viele Fans sind sich aber sicher, dass es sich dabei nur um seine ehemalige Bachelor-Finalistin Diana Kaloev handeln kann. Die Kölnerin ist von diesen Spekulationen allerdings total genervt und stellt auf Instagram klar, dass nichts mehr zwischen ihr und dem einstigen Rosenverteiler laufe – dabei lässt sie kein gutes Haar an ihm: "Ob da jetzt wirklich irgendeine Alte ist, ob das ist, um die Followerzahl ein bisschen steigen zu lassen? I don't know."

