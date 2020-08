Chrissy Teigen (34) und John Legend (41) bekommen noch ein Kind! Das Model und der Sänger sorgten bei ihren Fans am Donnerstag noch für Rätselraten. Die 34-Jährige spielt nämlich in dem neuen Musikvideo ihres Mannes mit und darin scheint sie einen kleinen Babybauch zu präsentieren. Jetzt bestätigte Chrissy diese schönen Neuigkeiten – und zwar auf ihre ganz eigene Art. In ihrer Instagram-Story zeigte sie ihre gar nicht mehr so kleine Babykugel. "Schaut euch diesen Mist mit Baby Nummer drei an. Was zur…? Oh mein Gott!", scherzte sie in dem Clip.

