Die Thomalla-Frauen können sich sehen lassen! Während Sophia Thomalla (30) ihre Fans im Netz nur allzu gerne mit freizügigen Schnappschüssen überrascht und dabei regelmäßig ihre sexy Kurven präsentiert, hält sich ihre Mutter Simone Thomalla (55) eigentlich mit heißen Posts zurück. Doch jetzt bewies die "Frühling"-Darstellerin, dass sie allemal mit ihrer Tochter mithalten kann: Simone teilte jetzt ein sportliches Bild auf Social Media – und präsentierte darauf ihre Strandfigur!

"Am Morgen allein auf dem Schliersee", schrieb Simone jetzt zu einem aktuellen Foto auf Instagram. Darauf geht die 55-Jährige einer sportlichen Aktivität auf dem Wasser nach: Beim Stand-Up-Paddling posiert sie selbstbewusst auf dem Board und hebt stolz das Paddel in die Höhe. Doch Sport hin oder her – ihre Netz-Fans hatten nur Augen für die hübsche Brünette: In einem gestreiften Badeanzug setzt die Schauspielerin beim Planschen ihre Kurven in Szene.

Bei diesem sportlichen Anblick kamen Simones Fans aus dem Staunen gar nicht mehr heraus: Sie pflasterten die Kommentarspalte ihres Idols mit zahlreichen Komplimenten. "Du bist wirklich eine Traumfrau", "Wow, du siehst wirklich toll aus. Da weiß man, woher die Tochter ihre Gene hat" oder auch "Wow, richtig sexy", lauteten ein paar der Kommentare aus ihrer Community.

Getty Images Sophia und Simone Thomalla bei "Let's Dance"

Instagram / simonethomalla Simone Thomalla im August 2020

Instagram / simonethomalla Simone Thomalla im August 2020

