Diese Mama ist der Inbegriff einer Powerfrau! Am 23. Juli kam Ciaras (34) drittes Kind Win Harrison Wilson zu Welt. Was niemand wusste: Die Frau von Russell Wilson (31) gab zwei Tage vor der Entbindung noch mal beruflich Vollgas! Kurz vor der Geburt drehte sie ihr Musikvideo zum Track "Rooted" – und in dem Clip twerkt die Musikerin mit ihrem XXL-Bauch als wäre das ein regelrechtes Kinderspiel! Na, ob sie damit wohl die Geburt ihres Sprösslings beschleunigt hat?

