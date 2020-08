Wie weit wird Emmy Russ (21) bei Promi Big Brother gehen? Die Beauty & The Nerd-Bekanntheit sorgt in dem TV-Knast vom ersten Tag an mit ihrer offenherzigen und versexten Art für Schlagzeilen. Mit ihren sexy Outfits und ihren Flirt-Offensiven bringt sie nicht nur ihre Mitkandidaten, sondern sicherlich auch den einen oder anderen männlichen Fan in Wallungen. Emmy hat allerdings eine ganz klare Grenze: Ihre Brüste will sie bei "Promi Big Brother" nicht zeigen!

Das verriet die 21-Jährige in der vergangenen Folge des Formats. Demnach möchte sie sich diesen Trumpf nämlich lieber noch aufsparen. "Ich will in den Playboy. Ich finde, jede Frau sollte einmal in den Playboy. Das ist schon eine Riesen-Bestätigung, weil da kommen ja auch nur Frauen rein, die als sexy betitelt werden. Das ist auch der Grund, warum ich mir unsicher bin, ob ich hier meine Brüste zeige, weil dann wäre der Playboy halt die Ersten", erklärte sie ihre ungewohnte Zurückhaltung.

Schon vor einigen Tagen machte Emmy deutlich, dass sie nicht billig rüberkommen möchte und Pornodrehs oder Ähnliches für sie nie infrage kämen. Ein Nacktauftritt im Playboy sei da aber etwas ganz anderes. Davon sei sogar ihre Mutter zu begeistern. "Die würde voll dahinterstehen. Der Playboy ist ja nicht irgendein Piss-Magazin", meinte sie.

Anzeige

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ im Bikini

Anzeige

Instagram / emmyruss1 Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de