Schon seit Wochen macht das Buch Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family weltweit Schlagzeilen. Die Biografie soll angeblich einige private Geheimnisse von Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (39) aufdecken. Jetzt wurde das Buch endlich veröffentlicht und gibt unter anderem Einblicke in den angeblichen Streit zwischen Kate (38) und Meghan. Die beiden Frauen sollen sich demnach nämlich gar nicht zoffen, besonders gut verstehen aber auch gerade nicht.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de