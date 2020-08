Jasmin Lekudere präsentiert stolz ihre Mama-Kurven! Rund ein Jahr nach der Geburt ihrer kleinen Tochter Malia Saida Lekudere (1) im Mai 2019, zeigt sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin nun überraschend wieder mit Babybauch. Zwar hat die Beauty eine zweite Schwangerschaft nie offiziell bestätigt – doch das ist bei diesen Aufnahmen wohl auch nicht nötig: Im Netz veröffentlichte Jasmin jetzt zauberhafte Bilder mit XXL-Kugel!

Am Wochenende trotzte die junge Mutter gemeinsam mit Töchterchen Malia der Hitze und gönnte sich eine Abkühlung im See. In ihrer Instagram-Story postete sie ein paar Eindrücke von dem Badespaß: Jasmin posiert in einem hübschen gelben Bikini im Wasser – absoluter Eyecatcher ist dabei ihr kugelrunder Babybauch! Der Größe nach zu urteilen, dürfte sich die werdende Zweifach-Mama bereits im letzten Trimester befinden.

Während ihrer ersten Schwangerschaft hatte Jasmin ihren Fans noch mehr Einblicke gewährt – und regelmäßig Updates veröffentlicht. Dieses Mal bekam ihre Community bisher nur selten Babybauchfotos zu sehen. Was denkt ihr: Wird sie die Geburt überhaupt verkünden, wenn es so weit ist? Stimmt ab!

Instagram / jasminleonie.official Jasmin Lekudere mit ihrer Tochter Malia

Instagram / jasminleonie.official Jasmin Lekudere, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / jasminleonie.official Jasmin Lekudere vor Malias Geburt

