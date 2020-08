Endlich kann sie ihr Baby in den Armen halten! Obwohl Darya Sudnishnikova mit 13 Jahren offenbar vergewaltigt und in der Folge schwanger geworden war, freute sich der Teenager auf das Kind – und entschied sich für eine Influencer-Karriere. Jetzt ist Darya Mama geworden. Das hat sie bereits kurz nach der Geburt via Instagram verkündet. "Wir liegen hier und ruhen uns aus, schreibt die mittlerweile 14-Jährige zu einem ersten Clip mit ihrer Tochter.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de