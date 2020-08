Katie Price' (42) Sexleben liegt gerade auf Eis! Die Britin brach sich in ihrem Türkei-Urlaub vor wenigen Wochen bei einem Sprung von einer Mauer beide Füße und Knöchel. Die Verletzung ist so schwerwiegend, dass sie sechs Stunden operiert werden musste und sich nun sehr schonen muss. Bis zu sechs Monate muss das Model die Gipse tragen, noch länger dauert der gesamte Heilungsprozess. Bis dahin ist sie ganz schön eingeschränkt – auch in Sachen Geschlechtsverkehr!

"Sie muss ihre Beine hochlegen, um so gut es geht zu genesen – das bedeutet auch kein Sex oder Bewegung", weiß ein Insider von The Sun Online. Das strikte Verbot gilt nach dem Eingriff für zwei Wochen. Auf ihren Freund Carl Woods kommen stattdessen ganz andere Dinge zu: "Carl wird im Grunde ihr Vollzeitbetreuer sein – ihr ist es nur erlaubt, auf die Toilette zu gehen", erklärt der Informant.

Katie wolle sich auf jeden Fall an die Anweisungen ihres Arztes halten. Vermutlich auch, weil sie nach der OP einem enormen Risiko ausgesetzt ist: "Sie ist anfällig für Infektionen nach der Operation und ihr Chirurg hat darauf hingewiesen, dass sie ein Bein verlieren könnte, sollten sich die Füße infizieren", schilderte eine weitere Quelle gegenüber dem Medium.

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Partner Carl im Krankenhaus, August 2020

Instagram / katieprice Katie Price mit Gips, August 2020

Instagram / katieprice Carl Woods und Katie Price, 2020

