Wie geht es Adel Tawil (42)? Am Wochenende machen Gerüchte die Runde: Angeblich sollen sich der Sänger und seine Partnerin Lena Clemens getrennt haben. Fünf Jahre sind die beiden eigentlich schon ein Paar, die zwei haben sogar gemeinsamen Nachwuchs. Genaue Gründe für das mögliche Beziehungsende sind leider nicht bekannt. Ob an den Trennungsspekulationen etwas dran ist? Ein aktuelles Selfie heizt die Gerüchteküche jedenfalls weiter an.

So ernst bekommen ihn seine Follower eher selten zu Gesicht: Auf einem Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram blickt Adel direkt in die Linse seiner Kamera. Sein für gewöhnlich freundlicher und aufgeschlossener Gesichtsausdruck ist einer steifen, fast schon traurigen Miene gewichen. "Wo ist dein Lächeln? Fang es wieder ein!", kommentiert eine Userin den Beitrag, während ihm ein Fan rät: "Tief durchatmen, neu sortieren, weitermachen."

Was wirklich hinter dem angeblichen Liebesaus steckt? Genaue Details dürfte es auch in Zukunft nicht geben. Adel und Lena haben ihr Privatleben bisher weitestgehend auch privat gehalten. Seit ihrem öffentlichen Pärchen-Debüt beim Echo im März 2015 gab es kaum noch Einblicke in ihr Familienleben.

ActionPress Adel Tawil, Musiker

Instagram / adeltawil Adel Tawil im November 2019

Klagenfurth / ActionPress Adel Tawil, Sänger

