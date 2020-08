Jetzt hat Rebecca Mir (28) genug von den Schwangerschaftsgerüchten! Seit ein paar Wochen werden der Moderatorin ständig Baby-News angedichtet. Der Grund: Ihre Follower wollen bei Massimo Sinatós (39) Frau auf Social-Media-Pics eine Wölbung entdeckt haben. Die Spekulationen will das Model so aber nicht stehen lassen und gibt deshalb auf Instagram bekannt: "Ich gebe es zu: Massimo kocht sehr gut und ich fühle mich mit ein, zwei Kilo mehr sehr wohl in meiner Haut."

