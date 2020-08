Die deutsche Fitness-Gemeinde trauert um Sammy B.! Der bekannte Influencer und Personal Trainer feierte laut Bild-Informationen zusammen mit Freunden seinen 23. Geburtstag in Amsterdam, wo er am Mittwoch einen Tag nach der Fete als vermisst gemeldet wurde. Am Donnerstag finden ihn Beamte dann in einem Hinterhof – er ist spärlich bekleidet und bewaffnet mit einem 30 cm langen Messer. Während den Versuchen der Beamten, ihn zu beruhigen und zu entwaffnen, kam Sammy durch drei Pistolenschüsse ums Leben.

