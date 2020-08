Emmy Russ (21) wird nicht müde, ihre Oberweite in die Kamera zu halten. Bei Promi Big Brother zeigt die Blondine gerade ganz Deutschland eindrucksvoll, was sie zu bieten hat. Aber wer kommt für die schlagenden Argumente der jungen Frau eigentlich auf? Emmys ehemalige Beauty & The Nerd-Kollegin Victoria Lukac plaudert bei Promiflash aus: Für die Brüste der TV-Bekanntheit soll ein großzügiger Sugardaddy die Kohle hingeblättert haben.

