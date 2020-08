Haben sich Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (39) wirklich mit dem Rest der Windsors komplett zerstritten? Seit Monaten kursieren Gerüchte, dass die Herzogin und der Herzog von Sussex sich mit einigen von Harrys Verwandten ordentlich gezofft haben sollen. Die Autoren des neuen Enthüllungsbuches Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family behaupten jetzt, die wahren Hintergründe zu kennen. Demnach sei der Streit zwischen Meghan und Herzogin Kate (38) zum Beispiel frei erfunden. Die beiden Brüder Harry und William (38) sollen sich allerdings wirklich gefetzt haben.

