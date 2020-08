Jetzt ist noch ein Star bei Promi Big Brother ausgestiegen! Nach Jennifer Frankhauser (27) und Senay Gueler (44) entschied sich zuletzt auch Elene Lucia Ameur (26), das Reality-Projekt abzubrechen. Promiflash sprach mit der 26-Jährigen über ihre Gründe und diskutierte außerdem mit ihr und Ex-"Promi Big Brother"-Kandidatin Natalia Osada (30), was hinter solch knallharten Entscheidungen stecken könnte: "Es liegt nicht an dem Format. Es sind einfach so viele unterschiedliche Persönlichkeiten eingezogen", meinte Elene.

