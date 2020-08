In ihrer Erinnerung lebt Ingo Kantorek (✝44) weiter! Es war eine wahre Schreckensnachricht, die Mitte August 2019 die Runde machte: Der Köln 50667-Star und seine Frau Suzana Kantorek verunglückten auf dem Rückweg von einer Italienreise bei einem Autounfall tödlich. Nun jährte sich der Todestag am Sonntag zum ersten Mal – und seine einstigen Soap-Kollegen, wie Danny Liedtke (30) oder Pia Tillmann (32), erinnerten mit rührenden Instagram-Postings an ihren verstorbenen Freund!

