Nikkie Tutorials (26) meldet sich unter Tränen bei ihren Fans zurück. Vorletzte Woche wurde die Webvideo-Produzentin zusammen mit ihrem Verlobten Dylan Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls – und das auch noch in den eigenen vier Wänden. Mittlerweile gehe es ihr okay, sie werde aber viel Zeit brauchen, um alles zu verarbeiten. Das traumatische Erlebnis verarbeitet sie jedoch zumindest vor der Kamera in ihrem YouTube-Video, indem sie einen neuen Look schminkt. Dabei waren die vergangenen Monate wirklich nicht leicht für die gebürtige Niederländerin: Denn nicht nur der Überfall macht ihr zu schaffen – unter anderem ist auch noch ihre beste Freundin, Linda Hakeboom, an Brustkrebs erkrankt. "Jedes Mal, wenn wir uns wieder aufrappeln, klopft das Leben an und zieht uns wieder runter", resümiert die 26-Jährige.

